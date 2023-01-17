Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Başbakanından NATO açıklaması: Erdoğan ile konuştum, bizimle ilgili sorun yok /17 Ocak 2023 18:32

Finlandiya Başbakanından NATO açıklaması: Erdoğan ile konuştum, bizimle ilgili sorun yok

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Türkiye'nin istediği adımları attık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şahsen konuştum Finlandiya ile ilgili sorun olmadığını söyledi" dedi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Marin, "Türkiye'nin istediği adımları attık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şahsen konuştum Finlandiya ile ilgili sorun olmadığını söyledi. Ama bizim bakış açımıza göre İsveç ve Finlandiya'nın aynı anda üye olması önemli" diye konuştu.

Diğer yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 130 kişiyi talep etmelerine rağmen iade etmemekle suçladığı Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini açıklamıştı. 
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