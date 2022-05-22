Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya cephesinden yeni Türkiye açıklaması /22 Mayıs 2022 18:34

Finlandiya cephesinden yeni Türkiye açıklaması

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası bir Rus müdahalesi endişesiyle NATO'nun kapısın çalan ülkelerden Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan üyelik konusunda yeşil ışık yakmayan Türkiye konusunda yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında NATO'nun kapısı çalan İsveç ve Finlandiya'nın durumu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Söz konusu iki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle NATO üyeliklerine sıcak bakmayan Türkiye'nin endişeleri konusunda Finlandiya'nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ve son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginlikler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik sürecinde ortaya çıkan sorunların çözülebileceği konusunda iyimser olduğunu, ancak biraz zaman alacağını söyledi.

'PKK FAALİYETLERİNİN YAKINDAN TAKİP EDİLMESİ ÜZERİNE GÜVENCE VERİLEBİLİR'

Pekka Haavisto, Türkiye'ye terör örgütü PKK'nın Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verilebileceğini söyledi.

Haavisto, "Türkiye'ye kesinlikle bu tür garantiler verilebilir. PKK, Avrupa'da terör listesinde yer alan bir örgüt. Finlandiya topraklarında herhangi bir terör faaliyetine zemin hazırlamamak için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir" dedi.
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