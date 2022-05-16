Finlandiya Cumhurbaşkanı: “Biraz Kafam Karıştı”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri ilgili açıklamaları karşısında kafasının karıştığını söyledi.

“Net yanıtlar bekliyoruz” diyen Niinisto Erdoğan’la görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto Pazar günü ülkesinin NATO’ya üyelik için başvuracağını açıkladı.

Niinisto, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’le düzenlediği ortak basın toplantısında Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvurmasına karar verdiklerini söyledi.

Niinisto, Cumartesi günü Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i aramış NATO üyeliğine başvuracaklarını kaydetmişti. Putin de bunun hata olacağını belirtmişti.

Basın toplantısında Niinisto’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine olumlu bakmıyoruz” açıklaması da soruldu.

Kafasının biraz karıştığını belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tavrının değiştiğini söyledi. “Net yanıtlar bekliyoruz” diyen Niinisto, Erdoğan’la dile getirdiği problemler hakkında görülmeye hazır olduğunu da kaydetti.





Niinisto, “Açık olmak gerekirse biraz kafam karıştı çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık bir ay önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve benden önce insiyatif aldı ve ‘NATO’ya başvuruyorsunuz ve biz bunu olumlu değerlendireceğiz’ dedi. Kendisine teşekkür ettim ve teşekkürün karşısında çok memnun oldu. Yani anlıyacağınız, kafam biraz karıştı. İki gün önce duyduklarımız farklıydı. Dün yeniden Türkiye’nin üyeliğimize açık olduğunu duyduk fakat hayıra dönüştü ya da olumsuza dönüştü diyelim. Sanırım şu anda net bir yanıta ihtiyacımız var. Erdoğan’la dile getirdiği problemlerle ilgili konuşmaya hazırım” dedi.





Niinisto, basın toplantısındaki bu açıklamasının benzerini Amerikan CNN televizyonuna da yaptı ve Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğini engelleyeceğini düşünmediğinin mesajını verdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kuzey Avrupa ülkesinin birçok terör örgütüne ev sahipliği yaptığını söylemişti.





Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'le ilgili açıklama





Bu arada Berlin’de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.





Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarıyla görüşen Çavuşoğlu, Türkiye’nin tehditte bulunmadığını, Ankara’nın NATO’nun genişleme politikasına karşı olmadığını kaydetti.









Çavuşoğlu, Türkiye’nin devletlerin terörü desteklemesine karşı olduğunu belirtti.





Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç’in ülkelerindeki teröristleri desteklemeyi durdurması gerektiğini, net güvenlik garantileri vermesi gerektiğini ve Türkiye’ye yönelik ihracat yasaklarını kaldırmaları gerektiğini vurguladı.