Finlandiya Cumhurbaşkanı da Pençe-Kılıç Harekatı'nı seçimlere bağladı

Türkiye'nin, NATO üyeliğine onay vermesi için PKK terör örgütüyle mücadelede daha somut atılmasını şart koştuğu Finlandiya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bir askeri tatbikata katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuştu.







"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ DE BUNA DAHİL"

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen harekatın bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" dedi. Niinistö, harekat için, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.







TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO toplantısından, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin büyük bir haber çıkmayacağını tahmin ettiğini belirten Niinistö, Türkiye'deki seçimleri işaret etti.







"TÜRKİYE'NİN YAVAŞ HAREKET ETMESİ SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine kıyasla Finlandiya'nın onay sürecinde daha yavaş hareket etmesinin sürpriz olmadığını kaydeden Niinistö, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen seçimden kaynaklandığını savundu.







"ÇÖZÜM ERDOĞAN'IN ELİNDE"

Niinistö, "Çözümün tek bir kişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğu benim için oldukça açıktı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci Türkiye'deki seçim durumundan etkilendi" diye konuştu.







BÜKREŞ'TE ÜÇLÜ MUHTIRA ZİRVESİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.









