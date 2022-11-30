Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Cumhurbaşkanı da Pençe-Kılıç Harekatı'nı seçimlere bağladı /30 Kasım 2022 09:33

Finlandiya Cumhurbaşkanı da Pençe-Kılıç Harekatı'nı seçimlere bağladı

NATO üyeliğinde Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili çok dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin, NATO üyeliğine onay vermesi için PKK terör örgütüyle mücadelede daha somut atılmasını şart koştuğu Finlandiya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Bir askeri tatbikata katılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ DE BUNA DAHİL"
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen harekatın bir tepki olduğunu söyleyen Niinistö, "Türkiye, bu operasyonu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından gerçekleştirdi" dedi. Niinistö, harekat için, "İnsan hayatının kaybedildiği tüm olaylar elbette çok üzücü. Türkiye'nin eylemleri de buna dahil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERE DİKKAT ÇEKTİ
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO toplantısından, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onay sürecine ilişkin büyük bir haber çıkmayacağını tahmin ettiğini belirten Niinistö, Türkiye'deki seçimleri işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN YAVAŞ HAREKET ETMESİ SÜRPRİZ DEĞİL"
Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine kıyasla Finlandiya'nın onay sürecinde daha yavaş hareket etmesinin sürpriz olmadığını kaydeden Niinistö, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen seçimden kaynaklandığını savundu.

"ÇÖZÜM ERDOĞAN'IN ELİNDE"
Niinistö, "Çözümün tek bir kişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğu benim için oldukça açıktı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci Türkiye'deki seçim durumundan etkilendi" diye konuştu.

BÜKREŞ'TE ÜÇLÜ MUHTIRA ZİRVESİ
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüştü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya Cumhurbaşkanı da Pençe-Kılıç Harekatı'nı... Sonraki Haber >>

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Suudi Arabistan'da sel felaketi

Suudi Arabistan'da sel felaketi

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''

''Çoban bile döner yiyor, yatın kalkın Erdoğan'a dua edin''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:26:19