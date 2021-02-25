Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya’da üç haftalık kapanma kararı /25 Şubat 2021 20:54

Finlandiya’da üç haftalık kapanma kararı

Finlandiya'da son haftalarda corona virüsü vakalarındaki sayıların artması endişesi üzerine, ülke genelinde üç haftalık kapanma kararı alındı.

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, yeni kısıtlama ve önlem kararları da açıklanmaya devam ediyor. Finlandiya artan vaka sayıları üzerine önleyici bir adım attı.

Başbakan Sanna Marin, ülkenin 8 Mart itibarıyla üç haftalık kapanmaya gideceğini açıkladı. Kapanmanın sokağa çıkma yasaklarını içermeyeceğini belirten Marin, restoranların kapanması ile 13 yaş ve üzerindeki öğrencilerin uzaktan eğitime geçmesini kapsadığını ifade etti.

Finlandiya’da salgın başından bu yana 55 bin vaka ve 737 can kaybı kayıtlara geçti.
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