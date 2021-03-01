Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya’da vakalar artınca OHAL ilan edildi /01 Mart 2021 21:38

Finlandiya’da vakalar artınca OHAL ilan edildi

Finlandiya'da corona virüsü vaka sayısının hızla artış göstermesinin ardından ülkede OHAL ilan edildi.Finlandiya hükümeti bugün bir açıklama yaparak ülke g enelinde OHAL ilan etti. Özellikle son haftalarda corona virüsü vakalarının hızla artmasıyla birlikte İskandinav ülkesinde OHAL kararı gündem oldu.

SHABER3.COM

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin düzenlediği basın toplantısında, OHAL kararlarının uygulamaya geçeceğini açıkladı. Sınırlarını kapatmasına rağmen vaka sayısının artmasıyla birlikte alınan OHAL kararıyla hükümet okulların kapatılması ve ülke içerisinde seyahat yasağı getirebilecek.

Marin, “Hükümetimiz daha az temasta olarak enfeksiyonu azaltmak için gerekli gördüğü önlemleri alıyor. Şu an atılacak adımlar bahar ve yaz dönemlerinin nasıl gelişeceğini gösterecek” dedi.

OHAL ile birlikte restoran ve işletmelerin kapatılmasının gündemde olduğu da belirtildi.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en az etkilenen ülke olan Finlandiya’da bugüne kadar 58.064 vaka görülürken 742 insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede şu an 210 insan hastanede tedavi görüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya’da vakalar artınca OHAL ilan edildi Sonraki Haber >>

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Gençlerle , Yarın adına

Gençlerle , Yarın adına

Hız felaket getirdi

Hız felaket getirdi

Mezarlık denize uçtu

Mezarlık denize uçtu

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi

Gençler biraz yavaş

Gençler biraz yavaş

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

Süper Lüks yat iskeleye böyle çarptı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı

İstanbul'un efsanevi 1929 kışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:16:37