Finlandiya’da vakalar artınca OHAL ilan edildi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin düzenlediği basın toplantısında, OHAL kararlarının uygulamaya geçeceğini açıkladı. Sınırlarını kapatmasına rağmen vaka sayısının artmasıyla birlikte alınan OHAL kararıyla hükümet okulların kapatılması ve ülke içerisinde seyahat yasağı getirebilecek.







Marin, “Hükümetimiz daha az temasta olarak enfeksiyonu azaltmak için gerekli gördüğü önlemleri alıyor. Şu an atılacak adımlar bahar ve yaz dönemlerinin nasıl gelişeceğini gösterecek” dedi.





OHAL ile birlikte restoran ve işletmelerin kapatılmasının gündemde olduğu da belirtildi.





Avrupa ülkeleri arasında salgından en az etkilenen ülke olan Finlandiya’da bugüne kadar 58.064 vaka görülürken 742 insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede şu an 210 insan hastanede tedavi görüyor.



