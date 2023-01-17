Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya’dan Erdoğan’a yalanlama: Türkiye’den güncel iade listesi almadık /17 Ocak 2023 16:17

Finlandiya’dan Erdoğan’a yalanlama: Türkiye’den güncel iade listesi almadık

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iade taleplerini yerine getirmemekle suçladığı Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’den güncel bir iade listesi almadıklarını söyledi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 130 kişiyi talep etmelerine rağmen iade etmemekle suçladığı Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç ile ülkesinin NATO’ya tam üyeliği konusunda Erdoğan’dan gelen açıklamaları değerlendirdi. Erdoğan’ın, “130 civarında teröristleri bize vermeniz lazım dedik. Maalesef yapamadılar” açıklamasına yanıt veren Haavisto, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Erdoğan karşıtı protestoya işaret etti. Gazete Duvar’ın haberine göre “Bence bu, son günlerde yaşanan olaylara bir tepki niteliğinde” diyen bakan, Türkiye’nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini söyledi.

Stockholm’de geçtiğimiz hafta, maketinin direğe asıldığı protestolara ve İsveç ile Finlandiya’nın ittifaka tam üyeliğine ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söylemişti: “Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO’ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis’ten geçiremeyiz. Meclis’ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100’ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar.”

Dün ise İsveçli Savcı Eriksson, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan maketinin direğe asıldığı protestolarla ilgili soruşturma başlatılmayacağını duyurdu.
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