Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya’dan NATO açıklaması /15 Mayıs 2022 13:31

Finlandiya’dan NATO açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO’ya resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO askeri ittifakına üyelik başvurusunda bulunacağını doğruladı.

Duyuru, Niinisto ve Başbakan Sanna Marin’in Perşembe günü Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı büyük bir politika değişikliğinde NATO üyeliğinden yana olduklarını söylemelerinin ardından geldi.

Finlandiya ile uzun bir kara sınırını paylaşan Kremlin yönetimi, Helsinki’nin transatlantik ittifakına katılmasının hata olacağını ve ikili ilişkilere zarar vereceğini söylemişti.
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