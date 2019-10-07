Finlandiya: Türkiye bazı çifte vatandaşların ülkeden çıkışını yasakladı

Finlandiya'nın resmi yayın organı YLE'nin yayımladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye, tam anlaşılmayan sebeplerle bazı Finlandiya vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasakladı." denildi.





"Ülkeden çıkamayan kişiler, Türkiye ve Finlandiya olmak üzere çifte vatandaşlık sahibi." ifadelerini kullanan bakanlık, "Türkiye, Fin pasaportuna önem vermiyor ve bu nedenle Finlandiya, vatandaşlarına yardım etme konusunda son derece kısıtlı imkânlara sahip." tespitinde bulundu.





"TÜRKİYE, TÜRK VATANDAŞI OLARAK MUAMELE EDİYOR"





Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Antti Putkonen, "Bu kişiler Finlandiya vatandaşı olduğu için elbette onlara yardım etme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu kişiler aynı zamanda Türk vatandaşlığına sahip ve Türk yetkililer, onlara yalnızca Türk vatandaşı olarak muamele ediyor." diye konuştu.





YLE, yasağın gerekçesini oluşturan terör suçlamalarının sosyal ağlardan toplanan kanıtların yanı sıra ihbarlara dayandığının altını çizdi.





Bu arada YLE'nin aktardığına göre bazı Avrupa ülkeleri de benzer keyfi uygulamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.





Haberde, "Özellikle Almanya Dışişleri Bakanlığı, sosyal ağlarda paylaşılan görüşlerin, bazen sadece sıradan bir beğeninin üzücü sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.