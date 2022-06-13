Finlandiya iade taleplerini reddetti

Tarkan Tekten’in sorularına cevap veren Finlandiya Adalet Bakanlığı, 2019-2022 yılları arasında Türkiye tarafından 10 kişinin iadesinin talep edildiği ve bunların bazılarının iade edildiği bazılarının ise reddedildiği belirtildi. İşte Finlandiya’da Türkçe yayın yapan haberfin‘de de yayınlanan habere göre, Hizmet Hareketi’nin Finlandiya ve AB’de terör örgütü olmadığına işaret edildi.







Finlandiya ve Türk basınında Türkiye’nin Finlandiya’dan 6’sı PKK ve 6’sı Hizmet Hareketi mensubu 12 kişinin iadesini talep ettiği yönünde haberler çıktı. Türkiye, Finlandiya’daki Türk vatandaşlarının iadesini talep etti mi? Varsa bununla ilgili bir rakam vermeniz mümkün mü?





2019-2022 döneminde Türkiye Finlandiya’ya 10 iade talebi gönderdi.





Finlandiya bu iade taleplerine nasıl yanıt verdi, gerekçesi neydi?





Bazı durumlarda Finlandiya iadeyi kabul etti, bazı durumlarda reddetti. Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1957) Finlandiya ile Türkiye arasında yürürlüktedir. Ayrıca Suçluların İadesi Yasası (456/1970) uygulanır.





Finlandiya, PKK’yı terör örgütü olarak görüyor, ancak Türkiye’nin iadesini talep ettiği kişileri iade etmiyor. Onları iade etmemesinin sebebi nedir?





Gelen tüm iade talepleri Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde ele alınır. Bu aynı zamanda Türkiye’nin talepleri için de geçerlidir.





Tampere’de yaşayan Türk asıllı bir Finlandiya vatandaşının, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye iade edilmesi istendi, Finlandiya mahkemesi bunu düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek olumsuz yanıt verdi. Aynı konuyla ilgili olarak Türkiye’nin yeniden iade talebinde bulunduğuna dair söylentiler var, bu doğru mu?





Finlandiya, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi çerçevesinde kendi vatandaşlarını iade etmemektedir. Bir iade talebi reddedildiğinde, bunun nedeni genellikle çifte suçluluğun olmamasıdır. Diğer bir deyişle, iade talebinde bahsi geçen fiil, Finlandiya ve Türkiye kanunlarına göre en az bir yıl süreyle hürriyetinden yoksun bırakma veya daha ağır bir ceza ile cezalandırılmalıdır.





STT: 2 kişi iade edildi

STT haber ajansının haberine göre, 2019-2022 yılları arasında Türkiye Finlandiya’dan 10 kişinin iadesini talep etti. Bunların 7’si sonuçlandı ve 2 kişi iade edildi. İade edilen 2 kişinin terör suçları ile bağlantısı olmadığı belirtildi.





İlta-Sanomat: Hizmet Hareketi terör örgütü değil

İlta-Sanomat’ın haberine göre ise Türkiye Adalet Bakanlığı Gülen Hareketi mensubu 2 kişinin Bylock uygulamasını telefonlarına indirmelerinden dolayı 6 yıldan fazla hapis cezası aldıklarını ve bunların da Finlandiya’dan iadesinin istendiğini yazdı. Haberin detayında bu şahısların yaptıklarının Finlandiya kanunlarına göre suç olmadığı Gülen Hareketi’nin Finlandiya ve AB’de terör örgütü olmadığını vurguladı.





Büyükelçiliği kundaklayan kişi iade edilmedi

İlta-Sanomat Ekim 2008 tarihinde Finlandiya’nın, Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliği binasını kundaklayan bir kişinin Türkiye’ye iadesini kabul etmediğini yazdı. Gazete, savcının eylemi siyasi olarak değerlendirdiğini bu yüzden iadesine izin verilmediğini belirtti.





Bölge mahkemesi şahsı kundaklamadan dolayı Finlandiya’da hapis cezasına çarptırdı ve şahıs daha sonra şartlı tahliye ile salıverilerek kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.





Türkiye 10 yıl sonra aynı şahısın silahlı terör örgütü mensubu olmak ve bunun dışında başka suçlar işlemekten iadesini talep etti. Şahıs Finlandiya vatandaşlığı aldığı ve daha önce cezasını çektiği gerekçesiyle iade edilmedi.





Sosyal medya üzerinden hakaret suç sayılmadı

İlta-Sanomat sosyal medya hesabı üzerinden bir Fin vatandaşının, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini bunun üzerinde Türkiye’nin bu vatandaşın iadesini istediğini, Finlandiya mahkemesinin de bunu düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek olumsuz yanıt verdiğini kaydetti.





Finlandiya bir PKK destekçisine sığınma hakkı verdi diğerine vermedi

Finlandiya, PKK destekçisi Kürt kökenli bir Türkiye vatandaşına 2019 yılında sığınma hakkı verdi. Şahıs Türkiye’de sosyal medya üzerinden PKK’yı destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için 2 yıl hapis cezası almıştı. Finlandiya bu cezayı orantısız olarak bulduğunu açıkladı.





Diğer taraftan PKK faaliyetlerinde eğitmenlik yapan bir kadına ise 2021 yılında sığınma verilmedi. Yüksek İdare Mahkemesi, kadının önemli bir ideolojik eğitimci olduğuna ve bunun da terör eylemlerine katkıda bulunmasına olanak sağladığına karar verdi.





Cinsel suç işleyenler iade edildi

Finlandiya, cinsel suçlar işleyen ve hüküm giyen iki kişiyi Finlandiya’dakine benzer kanun ve cezalar nedeniyle Türkiye’ye iade etti.