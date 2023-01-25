Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya: İsveç'teki eylemler NATO'ya üyelik sürecini uzattı /25 Ocak 2023 18:27

Finlandiya: İsveç'teki eylemler NATO'ya üyelik sürecini uzattı

Ülkesinin NATO üyeliği sürecine ilişkin konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, "Stockholm'deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve şiddetlendirdi" dedi.

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini, öte yandan İsveç'te yaşananlar nedeniyle Türkiye'den kendilerine onay için tarih verilmediğini söyledi. Litvanya, Letonya ve Estonya'da yayın yapan BNS'in haberine göre, Haavisto, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Riga'da bir görüşme gerçekleştirdi.

'İSVEÇ'TEKİ GÖSTERİLER DURUMU UZATTI'
Haavisto, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkelerin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığını ifade ederek, "Türkiye'den Stockholm'de yaşanan olay nedeniyle herhangi bir gün bildirilmedi. Stockholm'deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve şiddetlendirdi" dedi. Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in halihazırda NATO'nun mevcut girişimlerine aktif olarak dahil olduğunu, her iki ülkenin NATO ile birlikte üye devletlerin güvenliğini sağladığını belirtti.

'SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'
Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaştığını hatırlatan Haavisto, Helsinki'nin amacının, NATO'nun Finlandiya ile Rusya arasındaki sınırını güvenli hale getirmek olduğunu ifade etti. Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini de kaydetti. 
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