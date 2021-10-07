Finlandiya, Moderna'nın 30 yaş altındaki erkekler için kullanımını durdurdu

Enstitü, kararın gerekçesini aşı sonrası kalp üzerinde kendini gösteren yan etkilerle açıkladı.





Daha önce mRNA aşısı olan çok sayıda insanda kalp iltihabı görülmüştü.





Dün İsveç ve Danimarka'nın sağlık makamları, Moderna aşısının kullanımını tüm genç yetişkinler ve çocuklar için durduracaklarını açıklamışlardı.





Bir diğer Kuzey Avrupa ülkesi olan Norveç'te de Pfizer/BioNTech aşısı, halihazırda çocuklara uygulansa da aynı şekilde 30 yaş altındaki erkeklere tavsiye edilmiyor.





İskandinav ülkeleri, aldıkları bu kararı Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan alınan verileri içeren ve henüz yayınlanmamış bir çalışmaya dayandırdı.