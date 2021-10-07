Samanyolu Haber /Sağlık / Finlandiya, Moderna'nın 30 yaş altındaki erkekler için kullanımını durdurdu /07 Ekim 2021 11:49

Finlandiya, Moderna'nın 30 yaş altındaki erkekler için kullanımını durdurdu

Finlandiya, mRNA teknolojisiyle geliştirilen Moderna aşısının 30 yaş altındaki erkekler için kullanımını durdurdu. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Moderna şirketi tarafından mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 1991 yılı ve sonrasında doğan genç erkekler için kullanımını yasakladı.

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Enstitü, kararın gerekçesini aşı sonrası kalp üzerinde kendini gösteren yan etkilerle açıkladı.

Daha önce mRNA aşısı olan çok sayıda insanda kalp iltihabı görülmüştü.

Dün İsveç ve Danimarka'nın sağlık makamları, Moderna aşısının kullanımını tüm genç yetişkinler ve çocuklar için durduracaklarını açıklamışlardı.

Bir diğer Kuzey Avrupa ülkesi olan Norveç'te de Pfizer/BioNTech aşısı, halihazırda çocuklara uygulansa da aynı şekilde 30 yaş altındaki erkeklere tavsiye edilmiyor.

İskandinav ülkeleri, aldıkları bu kararı Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan alınan verileri içeren ve henüz yayınlanmamış bir çalışmaya dayandırdı.
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