Finlandiya ordusunda köklü değişiklik

Finlandiya 1918’den bu yana ordu bayraklarında yer alan ve birkaç birlik flamasında kalan mavi gamalı haçları tamamen kaldırıyor.

Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin, 20’inci yüzyıldan bu yana Nazi zulmüyle ilişkilendirilen gamalı haçı, Nazi Almanya’sının doğuşundan yıllar önce 1918’de ülke Rus İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanınca kullanılmaya başlandı.

Mavi gamalı haç 1945’e kadar tüm uçaklarda ulusal amblem olarak beyaz zemin üzerinde yer aldı. Gamalı haç birkaç yıl önce hava kuvvetleri komutanlığının birim ambleminden sessizce çıkarıldı. Fakat logo birkaç birliğin bayraklarında kalmaya devam etti.

Ülke 2023’te resmen NATO üyesi olunca müttefikler ve turistler, Finlandiya’daki askeri etkinliklerde bu sembolleri şaşkınlıkla karşıladı.

Ordu sembolün Nazi Almanyası’yla ilişkili olmadığını belirtse de gamalı haçın flamalardan tamamen kaldırılmasına karar verildi.
‘Tuhaf durumlar ortaya çıkabiliyor’

Euronews’ün haberine göre ülkenin güneydoğusundaki Kuopio Havalimanı’nda konuşlu hava kuvveti birimi Karelia Hava Kanadı’nın başkanı Tomi Böhm “Bu bayrakla devam edebilirdik ama bazen yabancı ziyaretçilerle tuhaf durumlar ortaya çıkabiliyor. Zamana ayak uydurmak akıllıca olabilir” dedi.

Finlandiya Savunma Kuvvetleri de cuma Associated Press’e yolladığı e-postada şunu dedi:

“Hava kuvvetleri birim bayraklarını yenileme planı Finlandiya’nın NATO’ya katıldığı 2023’te başlatıldı fakat bu ittifaka katılmakla bağlantılı değil.

Amaç hava kuvvetlerinin mevcut kimliğini daha iyi yansıtmak için bayrakların sembolizmini ve amblemlerini güncellemek.”
‘Utanç verici sembol’

Finlandiya’nın en büyük günlük gazetesi Helsingin Sanomat konuya ilişkin şöyle yazdı: “Tartışmalı amblemin kaldırılması, gamalı haçın uluslararası bağlamda utanç verici bir sembol olarak algılanmasından kaynaklanıyor.”
