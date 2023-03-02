Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya parlamentosu NATO tasarısını onayladı /02 Mart 2023 08:49

Finlandiya parlamentosu NATO tasarısını onayladı

Finlandiya parlamentosu, ülkenin NATO'nun bir üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti.

SHABER3.COM

Finlandiya haber ajansı YLE'nin bildirdiğine göre, parlamento, Finlandiya'nın NATO üyeliğini 184'e karşı 7 oyla onayladı.

Sol İttifak'ın 6 temsilcisi ve "Güç Halka Aittir Partisi"nden Ano Turtiainen, NATO üyeliğine karşı oy kullandı.

Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye ve Macaristan'ın onaylaması durumunda gerçekleşecek. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.

Finlandiya Parlamentosu'nun ülkenin NATO'ya üyelik sürecini hızlandırmak için oturumlara başlaması, ittifaka beraber girmeyi hedefledikleri komşusu İsveç'i geride bırakma ihtimalini artırmıştı.
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