Finlandiya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti

Finlandiya Savunma Bakanlığı İletişim Şefi Kristian Vakkuri, şüpheli ihlalin Perşembe günü GMT 06:40'ta gerçekleştiğini ve jetlerin (MiG-31) batıya doğru gittiğini ve uçağın iki dakika boyunca Finlandiya hava sahasında olduğunu açıkladı.









Uçaklara refakat edilip edilmediği konusunda ayrıntı vermeyen Vakkuri, "Finlandiya hava sahasındaki şüpheli ihlalin derinliği bir kilometreydi" dedi. Finlandiya Hava Kuvvetleri'nin operasyonel bir uçuş görevi gönderdiği belirtildi ve MiG-31 jetleriyle ilgili Sınır Muhafızları ihlalle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.









Rusya ile bin 300 kilometrelik bir doğu sınırını paylaşan Finlandiya, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısıyla sarsıldıktan sonra Mayıs ayında Kuzey Atlantik ittifakına üyelik arayarak on yıllardır süren askeri uyumsuzluğu tersine çevirdi.







