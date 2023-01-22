Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya Rus sermayesini bloke etti /22 Ocak 2023 22:07

Finlandiya Rus sermayesini bloke etti

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 187 milyon Euro değerindeki varlıklarını dondurduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rus sermayeli taşınmazlar, menkul kıymetler, yatlar ve uçaklar bloke altına alındı. Finlandiya geçen sonbaharda Rusya'dan gelen turistler için sınırlarını kapatmıştı. 2023 ilk günleri Murmansk'taki konsolosluk çalışanlarını geri çekti.

Finlandiya dışişleri bakanlığı yaptırımlar dairesi başkanı Pia Saarivaara, Yle TV kanalına verdiği demeçte, Finlandiya'nın yaptırımları altına giren Rusların toplam 187 milyon Euro'luk mal varlığını dondurduğunu söyledi.  “Bunlar emlak, hisse senetleri, arabalar, yatlar, uçaklar ve değerli mülkler," dedi. 

AB üyesi olan Finlandiya, Rusya'ya yönelik tüm yaptırımlara katıldı. Örneğin, Temmuz 2022'de Reuters, Finlandiya'nın Rus kömür ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle Rus şirketlerine ait 865 yüklü konteynire el koyduğunu bildirdi.  Ayrıca, Finlandiya hükümeti kendi tek taraflı önlemlerini de aldı. Örneğin 2022 yazında Ruslara vize sınırlaması getirdi. Eylül ayında ise turist vizesi olan Rus vatandaşlarının ülkeye girişi tamamen yasakladı.
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