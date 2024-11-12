Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya, Rusya sınırını açıyor mu? /12 Kasım 2024 12:05

Finlandiya, Rusya sınırını açıyor mu?

Finlandiya’nın Rusya sınırlarını yeniden açmaya hazırlandığı iddia edildi.

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MOSKOVA - SAMANYOLUHABER

Finlandiya’nın sınır teşkilatları ile Rusya arasındaki görüşmelerin detaylarını 47News kanalı paylaştı.

Habere göre Finlandiya, sınırın açılması yönünde iki seçenek üzerinde duruyor. Bu görüşmelerde sınırın 2025 Şubat’ına kadar kapalı kalması olasılığı ele alındı. Ekim ayında yapılan bir görüşmede Finlandiya, sınırdaki iş birliğinin zayıflamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sınırdaş iki ülke arasında görüşmeler olumlu sonuçlanırsa önümüzdeki Şubat'tan sonra kara sınırı yeniden açılacak.

Finlandiya, sınırı kapatma kararı alırken, Afrika gibi uzak ülkelerden gelen sığınmacı akışını kontrol etme ihtiyacını gerekçe gösterdi. Avrupa Birliği yasaları, yetkililerin sığınma başvurusu yapanları geri çevirmesine izin vermezken, Rusya Federasyonu yasaları da yabancıların yasal belgeleri olduğu sürece ülkeye girişine izin verilmesini şart koşuyor.

Turizm ve Ekonomik Kaygılar

Rus turistlerin sınırın kapanmasından doğan ekonomik kayıplar Finlandiya için ciddi bir endişe kaynağı. Doğu Finlandiya’da turizm, konaklama, yiyecek ve giyim gibi sektörlerde iş kayıpları yaşanıyor. Ayrıca, Fin vatandaşlarının ucuz akaryakıt için Rusya’ya geçme olanağının kesilmesi de rahatsızlık yaratıyor.

Göç ve insan kaçakçılığı riski

Finlandiya, sınırdan geçişlerde göçmenleri anında geri çevirme yetkisini veren yeni bir yasa kabul etti. Ancak, bu uygulamanın insan hakları ve AB mevzuatına aykırı olduğu eleştirileri bulunuyor. Yasa, Finlandiya sınır muhafızlarının sığınmacı başvurularını hızla değerlendirmesini sağlasa da, fiilen sınırda sıkışıklığa yol açabilecek potansiyel zorlukları barındırıyor.

Finlandiya tarafı, sınırın açılması durumunda yasadışı göç ve insan kaçakçılığı riskinin artabileceği konusunda endişeli. Bu nedenle, Rus tarafının sınırdan geçen kişilerin belgelerini kontrol etmesi veya Finlandiya’nın vizeleri olmayan göçmenleri anında sınır dışı etmesi gerektiği yönünde talepler bulunuyor.

Finlandiya ve Rusya arasındaki sınırın yeniden açılması ve göçmen akışıyla ilgili planlar, her iki ülke arasında karşılıklı güvenin ve iş birliğinin sağlanmasına bağlı olarak şekillenecek.
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