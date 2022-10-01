Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya savaş uçakları otobana indi /01 Ekim 2022 09:35

Finlandiya savaş uçakları otobana indi

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa'da gerginlik yükselirken, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya, savaş uçaklarıyla otobanlarda tatbikat yaptı.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya, askeri tatbikatlara da devam ediyor.

Helsinki ile ülkenin kuzeyini bağlayan otoban, hafta başında trafiğe kapatıldıktan sonra askeri tatbikat yapıldı. Yüzde 70'i ormanlarla kaplı ülkede otobanların gizli pist olarak kullanılmasının hedeflendiği tatbikatta Joutsa kasabasının yakınındaki otobana savaş uçakları indi.

Tatbikat sorumlusu Vesa Mantyla, çalışmanın başarıyla tamamlandığını ve bütün askeri amaçlara zamanından önce ulaşıldığını söyledi.

Tatbikatta ana hedefin, yeni savaş pilotlarına kırsal alanda bulunan otobanları pist olarak kullanıp iniş kalkış yapma yeteneği kazandırılması olarak açıklandı.
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