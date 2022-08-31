Finlandiya savaş uçakları otobana inecek

Finlandiya’da, olası savaş durumunda, havaalanlarının zarar görmesi halinde savaş uçaklarının iniş ve kalkışları için ülkedeki bazı otobanların kullanılması öngörülüyor.



Finlandiya Hava Kuvvetleri Akademisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetleri, gerektiğinde savaş uçaklarını hızla bir şekilde ülke genelinde uçurabilmek için ana üslerinin dışındaki yerlerde de düzenli olarak tatbikatlar yapmakta.” denildi.



Finlandiya, uzun bir ortak sınıra sahip olduğu Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya üyelik başvurusunda bulundu ve ülke içindeki askeri eğitimlerini artırma yoluna gitti.



Finlandiya, 2. Dünya Savaşı sırasında da Rusya’nın işgaline karşı mücadele vermişti.



Finlandiya, hava alanları dışında 1960’lı ve 1970’li yıllarda 10’a yakın otobanda yaptığı ilave inşaatlarla savaş uçaklarının buralara inip, kalkmaları için fiziki imkan yarattı.



Tatbikat için kapatılacak ülkenin güneyindeki “E75” karayolundaki 4,5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu uçakların iniş ve kalkışlarına rahatça imkan sağlıyor.



Yaklaşık 200’e yakın askeri görevlinin katılacağı tatbikatta, Hava Kuvvetleri filosundaki “F/A-18 Hornet” ve “Hawk Mk 51” tipi savaş uçakları iniş ve kalkış yapacak.