Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor /06 Aralık 2022 12:13

Finlandiya Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığı’nda Perşembe günü bir araya gelecek.

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Görüşmede, iki mevkidaşın savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecini de ele alması bekleniyor.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Bakan Akar, Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memoranduma gönderme yaptı:

"Memorandum açık. İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek.

Biz de İsveç ve Finlandiya'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef birtakım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz."
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