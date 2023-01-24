Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya: Türkiye’yle görüşmelere ara veriyoruz /24 Ocak 2023 10:59

Finlandiya: Türkiye’yle görüşmelere ara veriyoruz

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakılmasından sonra kriz derinleşirken, Finlandiya'dan Türkiye'yle yürütülen NATO görüşmelerine ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

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İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran'ı Kerim yakması, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nin NATO üyeliğine onayını zora sokarken Finlandiya'dan yeni açıklamalar geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, son kriz nedeniyle Türkiye'yle görüşmelere ara vereceklerini açıkladı. Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü görüşmelere gerilim yatışıncaya kadar birkaç hafta ara vermenin herkes için daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Finlandiyalı bakan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüştüğünü belirterek Türkiye'de seçimler nedeniyle gündemin yoğun olduğunu ancak NATO görüşmelerinin devam etmesini umduklarını kaydetti. İsveç olmadan görüşmelere devam etmeyi düşünmediklerini ifade eden Haavisto, Türkiye’yle temasın da önceden olduğu gibi süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “İsveç Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek” demişti.
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