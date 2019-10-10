Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Türkiye'ye silah satışını durdurdu /10 Ekim 2019 08:55

Finlandiya Türkiye'ye silah satışını durdurdu

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı gerekçe göstererek Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldıklarını açıkladı.

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Finlandiya Başbakanı Rinne, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu kınadı.

Rinne, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemleri Suriye'deki halihazırdaki karmaşık krizi derinleştirmektedir. Tedbirlerin Suriye'deki insani durum üzerindeki etkileri konusunda çok endişeliyiz" dedi.

Operasyonun yeni bir göç krizini de beraberinde getirebileceğini söyleyen Rinne, "Buna AB düzeyinde de hazırlanmak önemli" diye konuştu.

Rinne, "Hükümet, Türkiye'ye veya savaşa katılan diğer ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının haftaya pazartesi günü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı için Lüksemburg'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunun da gündeme getirilmesi bekleniyor.
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