Finlandiya ve İsveç'ten NATO mesajı: Ankara'nın endişelerini gidereceğiz

Biden: Üyelik NATO'yu daha güçlü yapacak





Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "NATO müttefikleri olarak Türkiye'nin güvenliğini savunacağız." dedi.İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye ile bu sorunları 'çözmek için diyalog yürütüldüğünü' kaydetti.Niinistö ve Andersson, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin son dönemde kendilerinin üyelik başvuruları konusunda bazı endişelerini dile getirdiğini anımsatarak "Finlandiya her zaman Türkiye ile gururlu ve iyi ikili ilişkiler kurdu. NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi konusunda mutabıkız. Terörü ciddiye alıyoruz ve her türünü kınıyoruz. Üyeliğimize yönelik aklınızda oluşabilecek tüm endişeleri konuşmaya hazırız." mesajını verdi.Halihazırda bu konuda Türkiye ile diyalog halinde olduklarını belirten Niinistö, bu görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceğini kaydetti.Ülkesinin NATO'ya ortak güvenlik garantileri konusunda katkı yapmaya hazır olduğunu belirten Niinistö, "Tüm NATO müttefiklerinden üyeliğimizin onaylanması noktasında güçlü destek umuyoruz." ifadesini kullandı.İsveç Başbakanı Andersson da katılımlarının NATO'yu daha da güçlü bir hale getireceğini ifade ederek "Her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halindeyiz." dedi.ABD Başkanı Biden, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verdiğini belirterek söz konusu iki ülkenin üyeliğinin NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti.Son derece olumlu bir görüşme yaptıklarının altını çizen Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili resmi süreç için Kongreye gerekli bildirimlerde bulunduklarını ve Kongrenin de buna olumlu yaklaştığını bildirdi.Biden, NATO'nun açık kapı politikasının devam ettiğine işaret ederek "NATO'ya katılan yeni ülkeler hiçbir zaman başka bir ülkeye tehdit olmamıştır." dedi.Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İskandinav ülkelerinin terör örgütleri için misafirhane hale geldiğini" söyleyerek Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine 'evet' demeyeceğini duyurmuştu.