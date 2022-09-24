Finlandiya'da bir belediyeden, bebek başına 6 bin euro aile yardımı

Finlandiya'nın Tervola Belediyesi, daha fazla genç aileyi bölgeye yerleşmeye ikna etmek amacıyla bebek başına 6 bin euro ödeme yapacak.







Finlandiya haber ajansı YLE'nin haberine göre 2023 yılı başından itibaren Tervola'da doğan her çocuk için mevcut 500 euro yardım yerine 6 bin euro ödenecek.





Belediye, 2023 yılına girdikten sonra doğması beklenen ancak daha erken bir tarihte doğan çocuklar için de ödeme yapacak. Ödemenin şartları arasında çocuğun doğumu sırasında Tervola'da yaşıyor olması gerekiyor.



