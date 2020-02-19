Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya'da elektrik fiyatları eksiye düştü /19 Şubat 2020 16:36

Finlandiya'da elektrik fiyatları eksiye düştü

Finlandiya’da yumuşak kış mevsimi ve rüzgar türbinlerinin tam kapasite ile çalışmasını sağlayan rüzgarlı hava nedeniyle elektrik fiyatlarının eksiye düştüğü öğrenildi.

Finlandiya'da elektrik fiyatları eksiye düştü

Enerji borsası Nord Pool’un verilerine göre Finlandiya’da yumuşak kış mevsimi ve rüzgar türbinlerinin tam kapasite ile çalışmasını sağlayan rüzgarlı hava nedeniyle elektrik fiyatları eksi değerlere düştü.

Nord Pool’un konuya ilişkin açıklamasında, “Pazartesi günü elektrik piyasası bakımından Finlandiya tarihine girdi. Elektrik fiyatları ilk kez eksiye geçerek 1 megavat/saat için eksi 20 eurocent oldu” ifadelerine yer verildi.

Finlandiya’da kış boyunca elektrik fiyatları rekor seviyede düşük seyrediyor.

Sputnik'te yer alna habere göre Böylelikle geçen ocakta 1 megavat/saat fiyatı, bir önceki yıla göre 17 euro daha ucuzdan işlem gördü.

Elektrik fiyatlarının eksilerde olması, enerji şirketlerinin üretimden para kaybettiği anlamına geliyor.

Bununla birlikte uzmanlara göre nihai tüketiciler, elektrik fiyatına dahil edilen vergiler ve bireysel elektrik tüketim sözleşmelerinin farklı şartlarından dolayı hesaplamalardaki değişikliği fark etmeyecek.
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