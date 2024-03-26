Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya'da yaya üst geçidi çöktü, 26 çocuk ve 1 yetişkin yaralandı /26 Mart 2024 23:15

Finlandiya'da yaya üst geçidi çöktü, 26 çocuk ve 1 yetişkin yaralandı

Hastaneden yapılan açıklamada çocukların çoğunun aynı okuldan 14-15 yaşlarında bir öğrenci grubu olduğu ve öğretmenleri ile birlikte okul gezisinde oldukları belirtildi

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Euronews'te yer alan habere göre Finlandiya'da bir inşaat şantiyesinde kurulan geçici yaya üst geçidinin çökmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Başkent Helsinki yakınlarındaki Espoo kendi ilk yardım ekiplerinden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde yerinden oynadığı düşünülen ahşap plakaların çökmesi sonucu çocuk ve gençler bir kaç metre yüksekten yere düştü ve değişik derecelerde yaralandı.

Hastaneden yapılan açıklamada çocukların çoğunun aynı okuldan 14-15 yaşlarında bir öğrenci grubu olduğu ve öğretmenleri ile birlikte okul gezisinde oldukları belirtildi. Yaralanmaların ağırlıklı olarak el ve kollarda çatlama şeklinde meydana geldiği  ve yaralıların hiç birinde hayati tehlike olmadığı vurgulandı.

Polisten yapılan açıklamada da 26 çocuk ve 1 yetişkinin yaralandığı bunlardan 24'ünün hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Olay yeri fotoğraflarında köprünün büyük kısmının hasarsız bir şekilde durduğu fakat bir tarafta yerde ahşap plaka yığınlarını olduğu görülüyor.

Başbakan Sanna Marin de sosyal medya hesabından "Espoo'dan şok edici bir haber geldi. Kazada yaralananlar ve sevdiklerinin güçlü olmalarını diliyorum. Kalbimiz sizinle," ifadelerini kullandı.
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