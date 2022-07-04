Finlandiya'dan Erdoğan'a yeni iade reddi: ‘İlkelerimizden taviz vermeyeceğiz’

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarının ardından geçtiğimiz hafta Madrid’de gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde üç ülke arasına ortak bir memorandum imzalanmış, iki ülkenin NATO üyeliğinin önü açılmıştı.







Karşılığında İsveç ve Finlandiya Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırırken, terör örgütlerine destek vermeyeceğinin garantisini vermişti. Hemen ardından ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 73 kişinin iadesi için çağrı yapmıştı.





Konuyla ilgili son olarak Finlandiya Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson önemli açıklamalarda bulundu. Henriksson, Erdoğan’ın çağrılarına yanıt olarak, “ülkenin mevcut mevzuatına ve Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne dayanarak karar vermeye devam edeceğini” söyledi.





‘İADE TALEPLERİ DİKKATLİ İNCELEMELERDEN GEÇİYOR’

Fin basınına konuşan Adalet Bakanı, Erdoğan’ın taleplerine yanıt olarak yasalarını değiştirmeyi düşünmediğini söyledi. Henriksson, ülkedeki Kürt vatandaşlarının endişelerini değerlendirirken, muhtıranın, ülkelerin Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi’ne uygun olarak hareket etmeye devam edecekleri ilkesine dayandırıldığını savundu.





Henriksson, Finlandiya’nın yabancı ülkelerden gelen tüm iade taleplerini dikkatli bir inceleme ve yasal değerlendirmeye tabi tutmaya devam edeceğini vurguladı. Adalet Bakanı, “Toplam yedi yıl adalet bakanı olarak görev yaptım ve bu süre zarfında iade taleplerini işleyen yetkililerin tarafsız ve yasal olarak adil davrandıklarından bir kez olsun şüphe duymadım” dedi.





‘TAVİZ VERMEYECEĞİZ’

Henriksson, sözlerine, “Hukuk devleti ilkeleri ve tüm insanlara eşit muamele adalet bakanı olarak benim için en önemli konulardır. Değerlerimiz bu ilkeler üzerine kurulmuştur ve onlardan taviz vermeyeceğiz.” ifadeleriyle devam etti.





Henriksson, muhtırada üç imza sahibi olduğunu ve bazı taleplerin Finlandiya’dan daha fazla İsveç’i hedef almış olabileceğini de hatırlattı. Henriksson, “Sözleşme, örneğin, talebin siyasi bir suça veya askeriye tarafından tanınan ancak olağan ceza hukuku kapsamında kabul edilmeyen bir suça dayandığı durumlarda iadeye izin verilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Sözleşmenin imzacıları da kendi vatandaşlarını iade etmek zorunda değildir.” dedi.





Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da daha önce yaptığı açıklamada, “Türkiye ile üzerinde mutabık kaldığımız her şey imzalı belgede yazıyor. Türkiye ile Madrid'de bireyler ya da insanların listesi üzerinde görüşme gerçekleşmedi” demişti.