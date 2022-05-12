Finlandiya'dan kritik NATO kararı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin yazılı bir açıklama yaparak, ülkenin NATO ittifakına katılmak için en kısa sürede başvuru yapması gerektiğini söyledi.





Kritik açıklama, Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılmasının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.





Yazılı açıklamada, iki lider NATO'ya katılma kararının netleşmesi için atılması gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla gerçekleşmesini umdukları belirtti.



