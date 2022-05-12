Finlandiya'dan kritik NATO kararı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin yazılı bir açıklama yaparak, ülkenin NATO ittifakına katılmak için en kısa sürede başvuru yapması gerektiğini söyledi.
Kritik açıklama, Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılmasının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.
Yazılı açıklamada, iki lider NATO'ya katılma kararının netleşmesi için atılması gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla gerçekleşmesini umdukları belirtti.
İSVEÇ İÇİN KRİTİK GÜN: 15 MAYIS
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı.
Moskova'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.
İsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.