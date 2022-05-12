Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya'dan kritik NATO kararı /12 Mayıs 2022 12:22

Finlandiya'dan kritik NATO kararı

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanı yazılı bir açıklama yaparak, NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin yazılı bir açıklama yaparak, ülkenin NATO ittifakına katılmak için en kısa sürede başvuru yapması gerektiğini söyledi.

Kritik açıklama, Finlandiya'nın NATO üyeliğine katılmasının neredeyse kesin olduğu anlamına geliyor.

Yazılı açıklamada, iki lider NATO'ya katılma kararının netleşmesi için atılması gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla gerçekleşmesini umdukları belirtti.

İSVEÇ İÇİN KRİTİK GÜN: 15 MAYIS

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı.

Moskova'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.

İsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya'dan kritik NATO kararı Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:08