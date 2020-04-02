Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiyalı aktivistlerden Türkiye'ye çağrı: “Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!” /02 Nisan 2020 13:54

Finlandiyalı aktivistlerden Türkiye'ye çağrı: “Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Türkiye’de koronvirüs tedbirleri kapsamında çıkartılacak olan ‘İnfaz Yasası’nda siyasi tutuklu ve hükümlülerin kapsam dışında bırakılmasına Finlandiyalı aktivistlerden tepki geldi.

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Finlandiya'da faaliyet yürüten Together Platformu, Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasi mahkûm ve tutukluların çıkartılacak ‘İnfaz Yasası’ kapsamına alınması için bir kampanya başlattı. Kampanyaya Finlandiyalı aktivistler de destek oldu

 Bir grup aktivist  “Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”  çağrısının yer aldığı bir video yayınladılar . 

Together Platformu Başkanı Mustafa Güler , sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet etti.


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