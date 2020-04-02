Finlandiyalı aktivistlerden Türkiye'ye çağrı: “Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Finlandiya'da faaliyet yürüten Together Platformu, Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan siyasi mahkûm ve tutukluların çıkartılacak ‘İnfaz Yasası’ kapsamına alınması için bir kampanya başlattı. Kampanyaya Finlandiyalı aktivistler de destek oldu





Bir grup aktivist “Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!” çağrısının yer aldığı bir video yayınladılar .





Together Platformu Başkanı Mustafa Güler , sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet etti.







