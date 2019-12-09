Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya'ya dünyanın en genç Başbakanı /09 Aralık 2019 12:26

Finlandiya'ya dünyanın en genç Başbakanı

Finlandiya'nın Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olarak seçilerek ‘dünyanın en genç başbakanı’ unvanına sahip oldu.

SHABER3.COM

Beş partili koalisyonun hükümetinin en büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti'nin liderlik koltuğuna oturan 34 yaşındaki Sanna Marin, görevi resmen devraldığında dünyanın en genç başbakanı olmuş olacak. 

Marin aynı zamanda Finlandiya'nın üçüncü kadın başbakanı oldu. Marin'in önümüzdeki hafta yemin etmesi bekleniyor.

'Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim'

Sanna Marin, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’nin koalisyon hükümetinde yaşanan güven kaybı üzerine istifa etmesinin ardından görev için seçildi.

Parti liderliği için yapılan oylamada az farkla galip gelen Marin, ilk açıklamasında, “Hiçbir zaman yaşım ya da cinsiyetim hakkında düşünmedim. Siyasete girme sebeplerimi ve seçmenin güvenini almış olmamı göz önünde bulunduruyorum. Güveni tekrar inşa etmek için yapacak çok işimiz var" dedi.

16 Kasım 1985 doğumlu olan Sanna Marin, 27 yaşında Finlandiya'nın Pirkanmaa bölgesinin merkezi sayılan Tampere'nin Şehir Konseyi üyeliğine seçildi. 2015 yılından beri parlamento üyesi olan Marin, Ulaştırma Bakanlığı görevini de 6 Haziran'dan beri sürdürüyordu.

Devlet televizyonu YLE, Marin'in bekâr bir anne tarafından büyütüldüğü ve aileden üniversiteye giden ilk kişi olduğu bilgisini verdi.

Diğer koalisyon ortakları da kadınlar tarafından yönetiliyor

Finlandiya’da hükümet ortağı diğer dört parti de kadınlar tarafından yönetiliyor. Sol İttifak’ta 32 yaşındaki Li Anderson, Yeşil Birliği’nde 34 yaşındaki Maria Ohisalo, Merkez Parti’de 32 yaşındaki Katri Kulmuni ve İsveç Halk Partisi’nde ise 55 yaşındaki Anna-Maja Henriksson liderlik koltuğunda oturuyor.

Dünyanın bu makamdaki diğer genç yöneticileri arasında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern (39), Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk (35) ve 35 yaşında olduğu tahmin edilen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un sayılıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya'ya dünyanın en genç Başbakanı Sonraki Haber >>

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Çocukların ' Şucusu Bucusu' olmaz

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Yeni Zelanda’da yanardağ patladı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Alman Belediye Başkanı, Türk düşmanı siyasetçinin elini sıkmadı

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!

120 Bin dolarlık muzu yedi

120 Bin dolarlık muzu yedi

Özgürlük tırı ABD yollarında

Özgürlük tırı ABD yollarında

Korkunç an kamerada

Korkunç an kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Aç fil kantini dağıttı

Aç fil kantini dağıttı

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:21:33