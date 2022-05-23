Samanyolu Haber /Gündem / ‘Firar etti’ denilen askerin kemikleri kışlada gömülü bulundu! /23 Mayıs 2022 10:12

‘Firar etti’ denilen askerin kemikleri kışlada gömülü bulundu!

İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaparken kaybolan Piyade Er İsmet Işık'ın (21) firar ettiği iddiası ortaya atıldıktan 14 yıl sonra 2 asker tarafından gasbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaybolduktan 19 yıl sonra kışlada gömüldüğü yerde kemikleri bulunan Işık'a ailesinin başvurusu üzerine 21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi.

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Konyalı İsmet Işık, 2000 yılında İstanbul’daki Hasdal Kışlası’nda vatani görevini yapmaya başladı.

Usta birliği olarak da kışlada kalan Işık, kantin sorumlusu yapıldı. Ancak Işık, 24 Haziran 2001’de bir arkadaşının yanına çay içmeye gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu.

O GÜNDEN SONRA İZİNE RASTLANMADI

Ertesi sabah askeri yetkililer, Konya’daki baba Durmuş Işık’ı arayıp, oğlunun kantindeki 800 lirayı alıp, firar ettiğini bildirdi. O dönemde yapılan tüm aramalara rağmen İsmet Işık’ın izine rastlanmadı.

KIŞLAYA GÖMMÜŞLER

14 yıl sonra 2 asker tarafından gasp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan, kaybolduktan 19 yıl sonra ise kışlaya gömülen cesedinden geriye kalan kemikleri bulunan Piyade Er İsmet Işık’ın ailesi, oğullarının şehit kabul edilmesi için başvuruda bulundu.

21 YIL SONRA ŞEHİTLİK ÜNVANI

21 yıl sonra şehitlik unvanı Işık’a verildi. Işık için bugün öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve Kuran-ı Kerim okundu.
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