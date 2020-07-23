'Firar ve iltica' roman oldu: Hengame

'Hengame' romanı çıktı... Yusuf Ünal, eserini temiz sevdaların boy verdiği bir heyecan ve sevda romanı olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle ona kaçmaları-kovalamaları, kadirbilirlikleri-bilmezlikleri, kırılmışlıkları-yapılmışlıkları ve tüm bunların içinde filizlenen bir aşk hikâyesi diyebiliriz.

Eserin ana karakteri olarak boy gösteren Selâmi, ülkemizde yaşanan sosyal ve siyasal krizden mağdur olan binlercesinden sadece biri. Selâmi ve çevresinde gelişen olaylar on dört ayrı bölüm halinde işlenmiş. Hengâme aslında Nihal’le Selâmi’nin, Müjdat’ın, Bahtiyar’ın, Erdinç’in, Hazal’ın, Fatih’in, Uğur’un, Aslı Hoca’nın... Kırılan kalplerin, atılan/yakılan kitapların, terk edişlerin ve vefalı olmanın yani hepimizin romanı, insanoğlunun pek de değişmeyen serüveninin romanı. Yazarın bizatihi kendisinin yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlama/anlamlandırma çabası bir nevi… Firar ve iltica yıllarının yoldaşı…

Hengâme, duru bir Türkçe, sağlam bir kurgu, modern roman teknikleriyle; propagandadan, ajitasyondan ve didaktiklikten uzak bir hikâye olarak soluk soluğa okunacak bir roman.

Süreyya Yayınlarından çıkan eser, Amerika ve Avrupa’da satışa sunuldu. Diğer bölgelerden edinmek isteyenlerse dijital mağazalardan e-kitap olarak satın alabilir.





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