Firari işadamı: Bütün planı tek başıma hazırladım

Lübnan'a gidişinde ailesinin hiçbir rol oynamadığını belirten Ghosn, "Medyada eşim Carole ve diğer akrabalarımın Japonya'dan ayrılmamı sağladığı ile ilgili çıkan iddialar doğru değil" dedi.







"Görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan ve yılbaşında Beyrut'a gitmeyi başaran iş insanı hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.





Fakat bu bildirimin Beyrut yönetimi üzerinde zorlayıcı bir hükmü bulunmuyor. Suçluların iadesi hakkında Japonya ile Lübnan arasında hiçbir anlaşmasının bulunmaması nedeniyle bülten Beyrut yönetiminden sadece aranan bir kaçağı bulmasını ve geçici olarak tutuklamasını talep edebiliyor. Fakat Interpol'ün arama emrinin Carlos Ghosn'un Japonya'ya iadesi ile ilgili Beyrut için hiçbir bağlayıcılığı bulunmuyor.