Samanyolu Haber /Ekonomi / Firari işadamı: Bütün planı tek başıma hazırladım /03 Ocak 2020 10:59

Firari işadamı: Bütün planı tek başıma hazırladım

Japonya'da yargılanırken Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan tepe yöneticisi Carlos Ghosn, kaçış planını tek başına hazırladığını öne sürdü.

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Lübnan'a gidişinde ailesinin hiçbir rol oynamadığını belirten Ghosn, "Medyada eşim Carole ve diğer akrabalarımın Japonya'dan ayrılmamı sağladığı ile ilgili çıkan iddialar doğru değil" dedi.

"Görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan ve yılbaşında Beyrut'a gitmeyi başaran iş insanı hakkında Interpol kırmızı bülten çıkarmıştı.

Fakat bu bildirimin Beyrut yönetimi üzerinde zorlayıcı bir hükmü bulunmuyor. Suçluların iadesi hakkında Japonya ile Lübnan arasında hiçbir anlaşmasının bulunmaması nedeniyle bülten Beyrut yönetiminden sadece aranan bir kaçağı bulmasını ve geçici olarak tutuklamasını talep edebiliyor. Fakat Interpol'ün arama emrinin Carlos Ghosn'un Japonya'ya iadesi ile ilgili Beyrut için hiçbir bağlayıcılığı bulunmuyor.
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