Fırat'ın doğusuna harekât başlıyor mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı bugün başladı.





Açılış münasebetiyle TBMM Genel Kurulu'na hitap eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusu için askerî harekât işareti verdi.





ERDOĞAN: KENDİ YOLUMUZA DEVAM ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI





TBMM Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) YPG'ye destek vermekle ve Türkiye'yi oyalamakla itham etti.





"Türkiye'nin bu konuda (güvenli bölge tesisi)kaybedecek tek bir günü dahi yoktur." diyen Erdoğan, "Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Hiç şüphesiz işimiz kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.