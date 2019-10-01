Samanyolu Haber /Politika / Fırat'ın doğusuna harekât başlıyor mu? /01 Ekim 2019 16:08

Fırat'ın doğusuna harekât başlıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatinden eli boş dönen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna askerî harekâtın her an başlayabileceğinin işaretini verdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci dönem 3'üncü yasama yılı bugün başladı. 

Açılış münasebetiyle TBMM Genel Kurulu'na hitap eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusu için askerî harekât işareti verdi.

ERDOĞAN: KENDİ YOLUMUZA DEVAM ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI

TBMM Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) YPG'ye destek vermekle ve Türkiye'yi oyalamakla itham etti. 

"Türkiye'nin bu konuda (güvenli bölge tesisi)kaybedecek tek bir günü dahi yoktur." diyen Erdoğan, "Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Hiç şüphesiz işimiz kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
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