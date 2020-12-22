Samanyolu Haber /Gündem / Fırın devi konkordato ilan etti /22 Aralık 2020 19:57

Fırın devi konkordato ilan etti

Doruk Group Holding’in patronu Hasip Gencer tarafından kurulan Komşu Fırın resmen iflas etti.Geçen temmuz ayında konkordato talep Komşufırın (Doruk Unlu Mamüller Sanayi ve Perakende Hizmetleri AŞ) için mahkeme iflas kararı verdi.

SHABER3.COM

Komşufırın markası ile fırıncılık sektörüne yeni bir boyut kazandıran iş insanı Hasip Gençer’e ait Doruk Unlu Mamüller San. ve Per. Hizm. AŞ için mahkemeden verilen iflas kararı ile birlikte, şirketin tasfiyesi için süreç başladı. Şirketin onlarca çalışanı aylarca ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini bekliyor.

Para Analiz'de yer alan habere göre, Komşufırın’ın 40 kadar şubesi var. Komşufırın, uncu bir aileden gelen, babası Türkiye’nin ilk un ihracatçısı olan Doruk Group Holding’in patronu Hasip Gencer tarafından kuruldu.

2008’de Ülker Ailesi’ne ait Yıldız Holding’in yüzde 50 hissesini satın almıştı. O dönem mağaza sayısı 10 iken, bu sayı 2013’te 74’e çıkmıştı. Yıldız Holding, 2013’te hisseleri tekrar geri vermişti. Geçen yıl KF Mutfak markasını yaratan Gencer, 2017’de 25 yeni şube açmayı hedeflemişti.

Komşufırın’ın da bağlı olduğu ve Hasip Gencer’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Doruk Group Holding, tohumdan başlayan tarımsal süreçte, paketli ekmeği ilk defa UNO markası ile çıkaran grup aynı zamanda.

Daha önce Doruk Holding’e ait Doruk Marmara Un Sanayii fabrikası icradan satışa çıkarılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fırın devi konkordato ilan etti Sonraki Haber >>

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:23