Fırın devi konkordato ilan etti

Komşufırın markası ile fırıncılık sektörüne yeni bir boyut kazandıran iş insanı Hasip Gençer’e ait Doruk Unlu Mamüller San. ve Per. Hizm. AŞ için mahkemeden verilen iflas kararı ile birlikte, şirketin tasfiyesi için süreç başladı. Şirketin onlarca çalışanı aylarca ödenmeyen ücretlerinin ödenmesini bekliyor.







Para Analiz'de yer alan habere göre, Komşufırın’ın 40 kadar şubesi var. Komşufırın, uncu bir aileden gelen, babası Türkiye’nin ilk un ihracatçısı olan Doruk Group Holding’in patronu Hasip Gencer tarafından kuruldu.





2008’de Ülker Ailesi’ne ait Yıldız Holding’in yüzde 50 hissesini satın almıştı. O dönem mağaza sayısı 10 iken, bu sayı 2013’te 74’e çıkmıştı. Yıldız Holding, 2013’te hisseleri tekrar geri vermişti. Geçen yıl KF Mutfak markasını yaratan Gencer, 2017’de 25 yeni şube açmayı hedeflemişti.





Komşufırın’ın da bağlı olduğu ve Hasip Gencer’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Doruk Group Holding, tohumdan başlayan tarımsal süreçte, paketli ekmeği ilk defa UNO markası ile çıkaran grup aynı zamanda.





Daha önce Doruk Holding’e ait Doruk Marmara Un Sanayii fabrikası icradan satışa çıkarılmıştı.