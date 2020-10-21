Firmaların kredi batağı büyüyor

Borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan şirketlerden biri Diriteks Tekstil. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunan şirket, "Borcumu ödeyemiyorum" bildirimi yaparken, önümüzdeki günlerde benzer haberlerin gelmesi bekleniyor.







Dünya Gazetesi'nin haberine göre, nisan ayından bu yana kredi borcu ertelenen ya da ödemesiz dönem geçiren şirketler, eylül ayı itibariyle borçlarını ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya gelirken, kimi firmalar geçen süreye rağmen yapılandırılmış borçlarını ödeyemeceğini ilan etti bile.





Diriteks Tekstil, KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





"Şirketimizin en büyük kredisi olan ve 2020 Ocak ayında yapılandırılan Halkbank kredisi 6 ay geri ödemesiz olup 2020 Haziran ayında ödeme süresi başlamış olup fakat 2020 Haziran ayından bugünkü güncel son duruma kadar yaklaşık 1.700.000 TL’lik taksit ödemeleri gecikmede olup ödenmemiştir. Halkbank şirkete 2020 Aralık ayında kanuni takibe geçeceğinin uyarısını yapmıştır."





Uzmanlara göre bu durumda olan çok sayıda şirket mevcut.





Analistler ayrıca 2021 yılı ilk iki çeyreğini olumsuz etkilemesi muhtemel bu gelişme için eskiden uygulanan İstanbul Yaklaşımı gibi kapsamlı bir programın gündeme gelebileceğini vurguladı.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 9 Ekim itibariyle bankacılık sektöründe ticari ve diğer kredilerde takibe düşen alacak miktarı 132 milyar 207 milyon liraya çıktı. Bir önceki hafta 131 milyar 322 milyon lira seviyesindeydi. Bir haftada 885 milyon liralık artış yaşandı. Bankaların sahiplik yapısına göre incelendiğinde ise yerli özel bankalarda 9 Ekim'de 49 milyar 77 milyon lira olduğu, yabancı bankalarda 44 milyar 669 milyon, kamu bankalarında ise 38 milyar 461 milyon liraya ulaşıldığı görülüyor.