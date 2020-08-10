Samanyolu Haber /Ekonomi / Fırsatçılığın böylesi! /10 Ağustos 2020 11:32

Fırsatçılığın böylesi!

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi 1.500 ile 1.600 TL arasında kiralanan daireler, tayin ve üniversite öğrencilerinin geleceği dönemle birlikte yüzde 300’e oranla zamlandı.

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Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak son iki haftada aniden ev kiralarının aniden fırladığını söyledi. Emlak ve gayrimenkul danışmanı Cezayir Tunçbilek 1.000 TL’ye kiralanan dairelerin fiyatlarının 4 bin liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde bayram öncesi 1.000 ila 1.600 TL arasında kiralanan dairelere, ev sahipleri 4 bin TL kadar ücretler isteyince, kiracılar bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanmaya başladı. 

Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak, "40 gün önceye kadar daire artışları oldu. 20 gün önce arsa artışları oldu. Şimdi son 2 haftada yüzde 50-60 bandında kira artışları oldu. Kiracılar ev bulmak istiyor ama onu da bulamıyor." dedi.

Emlakçı Cezayir Tunçbilek fırsatçıların 1.000 TL’ye kiraya verdiği daireleri halihazırda 4 bin TL’ye kadar kiraya verdiğini vurguladı. 

75 METREKARE EVİN KİRASI 4 BİN 500 TL

Tunçbilek, "Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir bölgesinin imara açılmamasından dolayı kira artışı bazı yerlerde yüzde 300 dolaylarında oldu. Tayini çıkan memurlar geldi. İlçelerde ev bulmaya çalışıyorlar. Aldıkları maaş belli. Ben emlakçı olarak ev sahiplerinden 2 aydır kiralık ev bulamıyorum. Yeni yapılan sitelerde ve 75 metrelik yolda 4 bin 500 TL isteyen siteler var." dedi.
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