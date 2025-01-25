Samanyolu Haber /Gündem / Fırsatçılık pes dedirtti: Yangın tüpünün fiyatı bir gecede neredeyse iki katına çıktı /25 Ocak 2025 15:07

Fırsatçılık pes dedirtti: Yangın tüpünün fiyatı bir gecede neredeyse iki katına çıktı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken yangın teçhizatlarının fiyatları fırladı. Aramalarda en çok yangın tüpü, duman dedektörleri ve alarm sistemleri öne çıktı.

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Depremin ardından deprem çantaları ve çadırların fahiş fiyatlara ulaşması gibi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından yangın tüplerinin de fiyatları neredeyse iki katına çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre,  Yangından önce 414 liradan satışta olan yangın tüpünü fiyatı yangından sonra 735 TL'ye çekti.

Bazı işletmeciler yangın tüpü fiyatının 900 liraya kadar çıktığını söyledi. İşletme sahibi, "internette fiyatlar suistimal edilebiliyor. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkânı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez" düşüncesini dile getirdi.
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