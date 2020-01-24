Fırsatını bulan döviz topluyor!

SAMANYOLUHABER- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "dolarizasyon bitti" beyanlarını yine TCMB'nin verileri tekzip etti.





TCMB'nin verilerine göre "yerli yatırımcı" diye bilinen yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında artış hız kesmiyor.







İKİ HAFTADA 2,8 MİLYAR DOLAR DÖVİZ TOPLADILAR





10 Ocak ile biten işlem haftasında 1,7 milyar dolar artarak 196 milyar 57 milyon dolara yükselen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 17 Ocak haftasında 1,1 milyar dolar artarak 197 milyar 121 milyon dolara çıktı.





Söz konusu tutarın 121 milyar 949 milyon dolarını şahısların (gerçek kişiler), 75 milyar 172 milyon dolarını da şirketlerin (tüzel kişiler) mevduatı teşkil etti.





Sadece yerli mudinin döviz mevduatı 200 milyar doların eşiğine geldi.





Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) ise 17 Ocak ile biten haftada 27 milyar 213 milyon 61 bin lira artarak 2 trilyon 603 milyar 166 milyon 497 bin liradan, 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 558 bin liraya çıktı.





TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI 227,2 MİLYAR DOLAR





Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 artışla 1 trilyon 247 milyar 597 milyon 624 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,26 artarak 1 trilyon 281 milyar 483 milyon 636 bin lira oldu.





Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 43 milyon dolar artarak 227 milyar 219 milyon dolara çıktı.