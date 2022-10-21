First Lady’den moda devine hırsızlık suçlaması: Yerlilerin tasarımlarını çaldınız

ABD'li moda devi Ralph Lauren'in koleksiyonuna, Meksika'nın First Lady'sinden çok sert eleştiriler geldi.







Meksika'nın solcu Devlet Başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador'un eşi Beatriz Gutierrez, koleksiyonunda Meksikalı yerlilerin yerel kıyafetlerine ait motifleri kullanan Ralph Lauren'i taklitçilikle suçladı. Yazar ve araştırmacı kimliğiyle de tanınan First Lady, Instagram hesabında Ralph Lauren'in yüzlerce dolara sattığı ve Meksika yerlileriyle özdeşleşen renklerden ve motiflerden oluşan bir ceketin fotoğrafını paylaşarak “Hey Ralph, Meksika tasarımlarını çok sevdiğini fark ettik. Ama bu tasarımları kopyalayarak eser hırsızlığı yapıyorsun. Bu bir suç ve ahlaksızlık” ifadelerini kullandı.





Gutierrez, ünlü markanın Meksika'da yerli halkların iznini almadan onların kültürüne ait eserlerin üzerine konduğunu belirterek “Bu ürünleri kâr için değil severek ortaya çıkaran toplulukların zararını umarım telafi edersin” diye yazdı.







MODA ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ





Ralph Lauren şirketi ise Reuters'a yaptığı açıklamada gelen şikayetler üzerine ceketi aylar önce satıştan çektiğini savundu. Ünlü moda şirketi, ceketin hâlâ satışta olmasının kendilerini şaşırttığını bildirdi.





Açıklamada, “Bu durumdan dolayı çok üzgünüz ve nasıl daha iyisini yapabileceğimiz konusunda diyaloğa açığız” denildi. ABD'li şirket, bundan sonra yerli halklara ait tasarımları taşıyan tüm ürünlerin o halklarla işbirliği sonucu üretileceğini duyurdu.





MEKSİKA HÜKÜMETİ ŞİRKETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR





Dünyaca ünlü bazı markaların Amerikan yerlilerine ait tasarımları ve ürünleri izin almadan kendi koleksiyonlarında kullanması daha önce de tartışmalara yol açmıştı. Meksika lideri Obrador da yerli halklardan kalan mirasın sahiplenilmesi için göreve geldiği 2018'den bu yana yoğun bir kampanya yürütüyor.





Meksika hükümeti son yıllarda ABD ve Avrupa'da sergilenen ya da satışa çıkarılan çok sayıda yerli ürününün iadesini talep etti.





Meksika ayrıca Louis Vuitton ve Zara gibi moda devlerine de benzer şikayetlerde bulunmuştu. Çinli moda markası Shein'ın Mayalara ait motifleri ürünlerinde kullanması da tepkilere yol açmış, marka bu ürünlerin satışını durdurmak zorunda kalmıştı.