Samanyolu Haber /Spor / Fırtına nedeniyle Galatasaray antrenman yapamıyor /03 Şubat 2022 20:46

Fırtına nedeniyle Galatasaray antrenman yapamıyor

Galatasaray'ın kamp yaptığı Antalya'da kuvvetli bir fırtına yaşandı. Sabah saatlerinde yağan dolu nedeniyle birçok takım saha çalışmalarını iptal etti.

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Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlardan sonra 15. sıraya inen ve küme düşme hattıyla arasında 3 puan fark bulunan Galatasaray, pazar günü Alanyaspor karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Verilen milli maç arasında ilk haftayı İstanbul'da geçiren sarı kırmızılar, Pazartesi günü kamp için Antalya'ya gitti. Kış aylarında Avrupa'dan onlarca takımın kamp için tercih ettiği Antalya'da sarı-kırmızılıları tatsız bir sürpriz karşıladı.

DOLU ENGELİ

Galatasaray'ın kamp yaptığı Antalya'da kuvvetli bir fırtına yaşandı. Sabah saatlerinde yağan dolu nedeniyle birçok takım saha çalışmalarını iptal etti. İdman yapılacak sahanın su içinde olduğu belirtildi.

Antalya'da hava sıcaklığı en düşük 9 en yüksek 16 derece gözüküyor.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicâldau, Aytaç Kara, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Jankat Yılmaz, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.

Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera, Işık Kaan Arslan, Sacha Boey, Mbaye Diagne ve Fatih Öztürk sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmuyor. Mısırlı Mostafa Mohamed Afrika Kupası'nda bulunuyor.
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