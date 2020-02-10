Samanyolu Haber /Gündem / Fırtınada inen uçak yürekleri ağza getirdi /10 Şubat 2020 10:59

Fırtınada inen uçak yürekleri ağza getirdi

Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası hava ulaşımına büyük darbe vurdu. Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi

Birmingham Havalimanına inen uçak yürekleri ağza getirdi

Londra'daki Heathrow Havaalanında 472 ve şehrin bir diğer uluslararası havalimanı olan Gatwick'te şu ana kadar 333 uçuş iptal edildi. Yine İngiltere'nin Birmingham Havalimanında 101, Manchester Havaliamında ise 74 uçuş gerçekleşmedi.

Sosyal Medyada yayınlanan bir uçak görüntüsü fırtınanın şiddetini ortaya koydu.  Varşova'dan Londra Luton Havalimanına gelen uçak Ciara fırtınası sebebiyle Birmingham'a yönlendirildi.

Uçak Birmingham Havalimanı'na yaklaştıkça fırtına şiddetini artırdı . Kanatların esnediğini ve uçağın yan yana şiddetli bir şekilde sallandığı iniş sırasında herkesin yürekleri ağzına geldi .

 Wizz Air uçağın yere inişi sırasında da ciddi bir sarsıntı geçirdi
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