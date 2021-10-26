Samanyolu Haber /Gündem / Fişleme düzenlemesi kepenk indirtecek /26 Ekim 2021 15:53

Fişleme düzenlemesi kepenk indirtecek

Döviz bürolarında alım satım yapanların kayıt altına alınmasına döviz bürolarından tepki geldi. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, döviz bürolarının 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini açıkladı.

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Döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepkisi sürüyor. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi. 

Bloomberg HT’ye konuşan Çabuk, şu ifadeleri kullandı: 

"Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." 

NE OLMUŞTU
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.
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