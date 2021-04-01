Fişleme kanununda çok ilginç gelişmeler

Kamuoyunda ‘Fişleme kanunu’ olarak bilinen düzenlemede çok dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nden dönen düzenleme Meclis oylamasında muhalefet engeline takıldı. AKP ve MHP düzenlemeyi geçiremedi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifinin dün muhalefet oylarıyla reddedilmesinin akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) sonucu değiştirmek istediğini söyledi.







Teklifin oylamaya sunulduğunu ve çoğunluk olan muhalefet oylarıyla reddedildiğini kaydeden Beştaş, “Hepimiz oradaydık bir açık oylama yapıldı ve çoğunluk oyuyla maddelere geçilmesi reddedildi. Bu şu anlama geliyor; İçtüzüğün 81’inci maddesine göre maddelere geçilmesi ya da tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri Genel Kurul tarafından reddedilmiş sayılıyor. Bu durumda bir yıl içinde tekrar aynı kanun teklifi, Genel Kurul oyuna sunulamıyor.” şeklinde konuştu.





“OYLAMA SONUCU SABİTTİR, NETTİR VE RESMİDİR”





Beştaş, şöyle devam etti: “Meclis TV yayın yaptı, Meclis Genel Kurulu ‘reddedilmiştir’ şeklinde Twitter’dan paylaşım yaptı. Başkanlık Divanı iki kâtip üyeden bir de başkan vekilinden oluşuyor ve iki kâtip üyenin hiçbir itirazı olmadı. Bu bizim hem tanıklığımız hem de Meclis TV’nin çekimiyle sabittir. Bu nedenle yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanlık Divanı ve Meclis Başkanvekili kabul edilmemiştir şeklinde ilan etti. Oylama sonucu sabittir, nettir ve resmidir. Kanun teklifi reddedildiği için bunun dışında hiçbir tartışma olamaz.”





“MECLİS BAŞKANLIK DİVANI OYLAMAYI GEÇERSİZ SAYMAYA ÇALIŞIYOR”







Beştaş, oylama sonrasında geçersiz sayılması için girişimlerin olduğunu kaydederek, “Sonrasında oylamayı geçersiz saymak ve iktidar grubu ortakları lehine değiştirmek için bazı girişimler de oldu. Bugün saat 12.00’de Meclis Başkanlık Divanı toplantıya çağrıldı. Bu toplantıya çağrıda da açıkça ‘teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi hakkında içtüzüğün 13’üncü maddesi çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla’ deniyor. Yani Meclis Başkanlık Divanı kendi çoğunluğuna dayanarak yapılan oylamayı geçersiz kabul etmek için Genel Kurul’da tekrar gündeme getirmeye çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.





“FİŞLEME KANUNU 1 YIL İÇİNDE BİR DAHA GÜNDEME GELEMEZ”





AKP ve MHP'nin oyunbozanlık yaptığını belirten Meral Danış Beştaş, “Dünkü oylamada muhalefetin demokratik iradesi açıkça galip gelmiştir. Maç 90 dakikadır ve bu 90 dakikada gol oldu. Şimdi bu gole ofsayt diyerek bozmaya çalışan bir akıl var, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Maçı kurallarına göre oynadık, şimdi atılan golü iptal ettirmeye çalışıyorlar. Bunu yapana mızıkçı derler, oyunbozan derler. AKP ve MHP mızıkçılık, oyunbozanlık yapıyor. Fişleme kanunun 1 yıl içinde bir daha gündeme gelmemesi gerekiyor” dedi.



