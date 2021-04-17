Samanyolu Haber /Gündem / 'Fişleme Yasası' Resmi Gazete'de /17 Nisan 2021 18:37

'Fişleme Yasası' Resmi Gazete'de

Kamuoyunda 'fişleme' yasası olarak bilinen Güvenlik Soruşturması Kanunu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü gerdi.

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Muhalefetin oylarıyla TBMM’de görüşülmesi reddedilen ancak daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girmesiyle ikinci bir oylama ile görüşülmesini sağladığı ‘güvenlik soruşturması’ kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması öngören 18 maddelik kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile ilk kez kamu görevine atanacak olanlarla ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv taraması MİT, emniyet ve mülki idare amirliklerince yapılacak.

Görevlendirmeler için üyeleri atamayla belirlenecek bir komisyon kurulacak. Özellikle “devletin güvenliği” söz konusu olduğunda, gizlilik dereceli birimlerde çalışanlar detaylı bir arşiv taramasına tabi tutulacak.

Kanuna göre; kişinin adli sicil arama kaydı, hakkında dava ya da soruşturma olup olmadığı, memurluktan çıkarma cezası gibi sicile işlenen kayıtların varlığı incelenecek. Suç işleme amacıyla kurular örgütlerle iltisak ve irtibat detaylı bir şekilde kontrol edilecek. Soruşturmayı yapacak görevli, hukuka aykırı olarak kişisel veri sorgulaması yapamayacak.

Yine öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alınmıştı. Kişilerin birinci derece kan bağı olan akrabaları ile eşinin anne babası ise güvenlik soruşturması kapsamından çıkarılmıştı.
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