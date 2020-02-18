Fişlemeci rektörden itiraf: Kanaat kullandık, bunun için delile gerek yok!







İşte Prof. Dr. Vedat Demir’in Twitter hesabından yaptığı o paylaşımlar;

“İÜ @istanbuledutr’nin muhbir rektörü Mahmut Ak 15 Temmuz sonrası aralarında benim de olduğum 200 öğretim üyesini fişleyerek önce YÖK’e, sonra savcılığa gönderdi.”











“Bu fişleme listelerine dayanarak 24 Temmuz’da gözaltına alındım. 3 Ağustos’da tutuklandım. 7 ay Silivri’de kaldım. 3 sene önce bugün 4 gün süren mahkeme sonucunda tahliye edildim.”





“Mahkeme’den @istanbuledutr’nin “fişlemeci muhbir” rektöründen bu listeleri “hangi idari ve hukuki süreçlerle, hangi objektif kriterlerle hazırladığının” sorulmasını talep ettim.”





“Meslektaşlarını ihbar eden “fişlemeci” rektör Mahmut Ak mahkemeye gönderdiği yazıda listeleri “KANAAT” kullanarak hazırladığını ve “bunun için DELİLE GEREK OLMADIĞI” cevabını verdi.”





“Bir hukuk devletinde davanın düşmesi ve asıl yargılananın iftiracı Mahmut Ak olması gerekirdi.”





“Bu fişleme listeleri üzerine soruşturma başlatan ve iddianame hazırlayan savcılık 4 yıllık bir çaba sonucunda hakkımda suç ihdas edebilmek için 50 yıllık bütün hayatımı didik didik ederek nihayet “mütalaasını” verdi.”







