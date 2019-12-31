Samanyolu Haber /Gündem / Fişlenen KHK’lı öğretmen davayı kazandı /31 Aralık 2019 21:05

Fişlenen KHK’lı öğretmen davayı kazandı

“Yasaklı TC” uyarısı nedeniyle adına gelen havaleyi banka şubesinden alamayan KHK’li eğitimci Suzan Uzpak’a parası görüşmeler sonucu ödendi.

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Antep’te Şahinbey Ortaokulu’nda öğretmenlik mesleğini yürütürken 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edildiği gerekçesiyle adına havale edilen parayı almak için geldiği Vakıf Bank şubesinden "Yasaklı TC" uyarısıyla parasını almayan Eğitim Sen üyesi Suzan Uzpak’a parası görüşmeler sonucu ödendi.

Uzpak, yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"Şube çalışanın ödeme yapamayacağı bilgisi üzerine banka müdürü ile görüştüm ve tarafıma ödeme yapmayacaklarına dair resmî bir yazı istedim. Müdür bey ilgili birime yönlendirdi. İlgili birim de savcılık kararıyla ödeme yapılmadığını söyledi. Birçok KHK’liye uygulanmış, fakat bir süredir bu uygulama kalkmış. Resmiyette bir engel olmasa da fiiliyatta benim gibi yasaklı görünen KHK'liler varmış. İlgili birimdeki arkadaş yaklaşık 1 saatlik telefon görüşmeleri yaptı ve nihayetinde para tarafıma ödendi."

Uzpak, ihraç edildikten sonra hakkında “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla açılan davadan da beraat etmişti.
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