Samanyolu Haber /Gündem / Fıstık, incir, mandalina... Şimdi de 2 bin 500 ton patates Türkiye'ye iade edildi /12 Ocak 2025 20:07

Fıstık, incir, mandalina... Şimdi de 2 bin 500 ton patates Türkiye'ye iade edildi

Türkiye’nin en çok tüketilen sebzelerinden biri olan patateste 'bitki hastalığı' tespit edildi. Tunus'a ihraç edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates, Türkiye'ye iade edildi. Mersin'de patateslerin imha işlemi sürerken, Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Kabaoğlu, "Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Şu ana kadar 400 ton patates imha edildi, geri kalan tüm ürünler ise gümrük kontrolünde bertaraf edilecek" dedi.

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Tunus'a ihraç edilen 2 bin 500 ton patates, tespit edilen bir bitki hastalığı nedeniyle iade edildi. Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, imha işleminin yürütüldüğü Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Patateslerde bitki hastalığı tespit edildiğini belirten Kabaoğlu, şöyle konuştu:

"Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024'te Müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine kurumumuzda görevli inspektörler (kontrol görevlisi) tarafından Taşucu Limanı'nda numune alınıp kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır. Yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir."

'PİYASAYA SÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kabaoğlu, ürünlerin imhasına 10 Ocak'ta başlandığını ifade ederek, "Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Ocak'ta Bakanlığa bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde, patateslerin iadesine ilişkin, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalığı sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.
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