Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch, BDDK'nın düzenlemesini olumsuz olarak raporladı /24 Nisan 2020 09:43

Fitch, BDDK'nın düzenlemesini olumsuz olarak raporladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kredilerini ve devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen BDDK aktif rasyosu düzenlemesini bankaların kredi notu açısından 'orta ölçüde' negatif olarak değerlendirdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kredilerini ve devlet tahvili portföyünü artırmayı hedefleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosu düzenlemesini bankaların kredi notu açısından "orta ölçüde" negatif olarak değerlendirdi.

Dünya'da yer alan habere göre, Fitch tarafından dün yayınlanan notta, "(Düzenleme) kredi kullananların geri ödeme kabiliyetleri üzerindeki risklerin arttığı ve dolayısıyla bankaların kredi profili üzerindeki risklerin arttığı, faaliyet ortamının zayıfladığı bir dönemde bazı bankaları kredi vermeye zorlayacak… Ancak bankaların çoğu (düzenlemedeki eşiği) aştığı için etkilenmeyecek" denildi.

BDDK 18 Nisan'da, günü koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için bankaları kredi vermek veya tahvil satın almak zorunda bırakacak bir düzenlemeye gitti.

Düzenlemenin kamu bankalarından ziyade özel bankaları etkilemesi bekleniyor.

Notta hükümetin ve düzenleyici kurumların koronavirüs salgını sırasında düzenlemelerde yaptığı değişikliklerin bankaların yeni kredi verme iştahını azaltmış olabileceğine dikkat çekerek, "Bunlar arasında borçluların salgın hastalık nedeniyle ana para ve faiz ödemelerini üç ay süreyle erteleme hakkı verilmesi yer alıyor" denildi.

Salgın hastalığın daha ne kadar süreceğinin belli olmaması ve borçluların bilançosu üzerinde yarattığı tahribatı bilmenin zor olduğuna dikkat çeken Fitch, pazar ortalamasının üzerinde kredi büyümesi nedeniyle bankaların kredi notunun düşebileceğini belirtti.

"Düzenleyici kurumların müsamaha göstermesi ve destekleyici önlemler aktif kalitesini ve sermaye rasyoların kısa vadede desteklese de aktif kalitesindeki bozulmayı önlemek yerine sadece geciktirecektir." 
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