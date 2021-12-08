Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch küresel büyüme tahminini düşürdü /08 Aralık 2021 23:09

Fitch küresel büyüme tahminini düşürdü

Dünya genelinde etkisi hissedilmeye devam eden yüksek enflasyon sonasında, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch uzmanlarınca yapılan küresel büyüme tahmininin de aşağı yönlü olarak revize edildiği belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre yüksek enflasyonun dünya çapında hissedilmesi ve uzun sürmesi küresel büyümedeki tahminleri değiştirdi. Bu durum küresel para politikalarının normalleşmesinin başlangıcı konusunda tahmin yapanları ve merkez bankalarını yanılttı ve söz konusu normalleşme tahminlerinin daha ileri bir tarihe atılmasına neden oldu.

Geçen yıl boyunca küresel toplam talepteki güçlü toparlanmanın, üretimde eşit bir iyileşmeyle karşılanmadığı belirtilen raporda, arz darboğazlarının reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha az artmasına, fiyatlarınsa beklenenden fazla yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

Raporda, sanayi üretiminde son dönemde yaşanan tedarik zinciri aksamaları nedeniyle ABD, Almanya ve Japonya gibi ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü kaydedildi.

Raporda, aşağı yönlü revizyona rağmen küresel ekonominin 2021 yılı büyüme beklentisinin 1973'ten bu yana en hızlı büyüme oranına işaret ettiği belirtilerek, küresel ekonomisinin "stagflasyondan" çok uzakta olduğu ifade edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye çektiği Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisini de yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye düşürdü.

Raporda ayrıca, para politikalarındaki tepkinin beklenenden daha yavaş olduğu ve önümüzdeki aylarda daha fazla gevşeme duyuruları beklerken, şimdi Çin'in büyümesinin 2022'de %5'in altına düşeceği tahmini paylaşıldı.

Enflasyon beklentilerinde artış

Mart ayından bu yana küresel tüketim mallarının fiyatlarındaki keskin artışın özellikle ABD'de sağlanan teşviklerin körüklediği mal talebindeki artışı yansıttığına işaret edilen raporda, ürün fiyatlarının 2022'de istikrar kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, enflasyon tahminlerinde yaygın olarak yukarı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilerek, enflasyon baskılarının artması ihtimalinin yükselmesinin merkez bankalarını tedirgin ettiği aktarıldı.
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